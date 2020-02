A Montefiascone è sempre Natale…

Montefiascone - Stelle comete accese in via Indipendenza e al Belvedere – Ancora addobbi a corso Cavour

Montefiascone – È sempre Natale a Montefiascone…

Le festività natalizie ormai si sono concluse in tutto il mondo e anche da diverse settimane con il 6 gennaio, giorno dell’arrivo della Befana.

Come dice il detto “l’Epifania tutte le feste porta via…” ma non a Montefiascone, dove nel centro storico sembra perdurare il Natale.

Nonostante sia arrivato il mese di febbraio, alcune luminarie sono a tutt’oggi ancora accese. In particolare le stelle comete installate a porta Pia in via Indipendenza e nella porta di Borgheriglia al Belvedere.

Con le stelle comete accese non possono mancare gli addobbi. Addobbi ancora installati in tutto il corso Cavour e luminarie, per fortuna non accese, in una parte di via Verentana.

Infine a piazzale Roma le luci installate su alcuni alberi ancora sono li. Anche in questa caso, per fortuna, almeno spente.

Ormai è quasi arrivato Carnevale ma il Natale a Montefiascone sembra continuare.

