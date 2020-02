Il Monterosi non vuole fermarsi, al Martoni arriva l’Aglianese

Sport - Calcio - Serie D - La capolista ospita la squadra toscana per provare ad allungare ancora sul Grosseto - Per la Flaminia trasferta a Scandicci

Monterosi – Turno numero 23 alle porte per la serie D.

A una dozzina esatta di incontri al termine della regular season, ogni scontro si può rivelare decisivo e ogni punto diventa fondamentale.

In cima alla classifica tiene banco il duello tra Monterosi e Grosseto: la squadra laziale viaggia a +4 su quella toscana, tallonata da Albalonga e Grassina che pensano ai playoff ma non hanno abbandonato del tutto i sogni di gloria.

Domani si gioca un’altra giornata campale e la squadra di David D’Antoni ospita l’Aglianese, 11esima e in quella zona franca della classifica che non porta agli spareggi promozione e tantomeno a quelli salvezza. Questi ultimi, però, sono pericolosamente vicini e proprio per questo i neroverdi hanno bisogno di benzina, da provare a conquistare anche sul campo della capolista.

Scontro altrettanto importante anche per la Flaminia, che sempre domani farà a visita allo Scandicci che detiene l’ultimo posto che garantisce l’accesso ai playoff. I ragazzi di Francesco Punzi sono a tre lunghezze esatte e un’eventuale vittoria aprirebbe uno scenario ancor più roseo rispetto a quello attuale.

Gli incontri partiranno alle 14,30 così come tutti gli altri del girone E. A Monterosi dirigerà Francesco Lipizer di Verona (assistenti Paolo Tomasi di Schio e Filippo Pio Castagna di Verona), a Scandicci Francesco Zago di Conegliano (assistenti Marco Roncari di Vicenza e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto).

8 febbraio, 2020