Rugby C1 - Play-out - Si gioca alle 14,30

Canale Monterano – Rugby C1, play-out. Montevirginio in casa con Colleferro

È tutto pronto al “Sabrina Sciamanna” di Montevirginio (Canale Monterano) per ospitare il match tra Montevirginio Rugby e Colleferro 1965, incontro valido per la prima giornata della poule “Passaggio” del girone 6.

A contendersi i quattro posti validi per permanenza in C1 saranno, assieme alle due squadre in campo domenica, la Polisportiva L’Aquila Rugby, laPrimavera Rugby cadettae l’Amatori Rugby Civita Castellanache hanno terminato la regular season agli ultimi tre posti delle rispettive poule del girone G laziale.

Montevirginio e Colleferro si sono già incontrare nella fase eliminatoria aggiudicandosi un incontro per parte. All’andata furono i canalesi ad imporsi per 18 a 13 sul proprio campo mentre al ritorno, in un match ormai ininfluente per la classifica di entrambi, fu il Colleferro a prevalere per 24 a 14. Si gioca alle 14,30.

I convocati da coach Mameli per la partita con il Colleferro:Fabrizio di Lullo, Lorenzo Quaresima, Flavio Madarena, Lorenzo de Filippo, Daniele Cinque Palmi, Flavio Caprio, Marco Valente, Federico Catena, Lorenzo Podrini, Valerio Podrini, Fabrizio Muzi, Luca Cirichilli, Simone Scaglione, Cesare Pennachia, Andres Stigelbauer, Emanuele Mita, Agostino Agrestini (cap), Federico Ravoni, Pietro Baroni, Felix Pinerolo, Salvatore Russo, Lorenzo de Santis

15 febbraio, 2020