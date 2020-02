E’ morta Vanda Parmini, storica commerciante di piante alle “scalinette” di via Cavour

Viterbo - Domani 25 febbraio alle 15,30 si terranno i funerali nella chiesa della Sacra Famiglia

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Voglio ricordare Vanda Parmini che ci ha lasciati oggi 24 febbraio.

È stata una commerciante storica del centro di Viterbo per 35 anni, dal ’65 al 2000, Vanda, la signora bionda che aveva il negozio di fiori e piante alle cosidette “scalinette” di via Cavour a Viterbo, questa notte è salita in cielo dall’Altissimo.

Chi volesse salutarla per l’ultima volta può farlo alla Camera Mortuaria della Nuova Santa Teresa e domani 25 febbraio alle 15,30 si terranno i funerali nella chiesa della Sacra Famiglia.

Famiglia Rosignoli

Condividi la notizia:











24 febbraio, 2020