E’ morto il leggendario attore hollywoodiano Kirk Douglas

Cinema - Aveva 103 anni - A darne l'annuncio il figlio Michael su Instagram

Condividi la notizia:











Beverly Hills – E’ morto Kirk Douglas. Il leggendario attore hollywoodiano, padre di Michael, aveva 103 anni. A darne l’annuncio proprio il figlio Michael in un post su Instagram che ritrae Kirk Douglas in gioventù.

“Per il mondo – si legge nel post pubblicato da Michael Douglas – era una leggenda, un attore dell’età d’oro del cinema e che ha vissuto bene in quegli anni d’oro, un umanitario il cui impegno per la giustizia e le cause in cui ha creduto hanno fissato uno standard a cui tutti aspiriamo.

Ma per me e i miei fratelli Joel e Peter – scrive ancora Douglas – era semplicemnete un padre, per Catherine un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e per il pronipote, il loro amorevole nonno, e per la moglie Anne, un marito meraviglioso.

La vita di Kirk è stata ben vissuta, e lascia un’eredità nel cinema che durerà per le generazioni a venire, e una storia come un famoso filantropo che ha lavorato per aiutare il pubblico e portare la pace sul pianeta.

Vorrei concludere con le parole che gli ho detto durante il suo ultimo compleanno e che rimarranno sempre vere. Papà, ti amo tantissimo e sono molto orgoglioso di essere tuo figlio”.

Tra i film più famosi in cui ha recitato “Spartacus”, “20mila leghe sotto i mari”, “Orizzonti di gloria”.

Kirk Douglas è nato ad Amsterdam il 9 dicembre del 1916 con nome di battesimo Issur Danielovitch e conosciuto anche come Isadore Demsky.

Nel 1999 l’American Film Institute lo inserì al 17esimo posto tra le più grandi star della storia del cinema statunitense.

Condividi la notizia:











6 febbraio, 2020