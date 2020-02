Sport - Calcio - Alla guida dei gialloblu, è stato il primo ad affidare una panchina a una donna

Condividi la notizia:











Viterbo – È morto Luciano Gaucci, ex presidente della Viterbese.

Si è spento a Santo Domingo, Luciano Gaucci. Aveva 81 anni.

Alla guida della Viterbese, nel 1999 è stato il primo ad affidare una panchina a una donna: Carolina Morace.

Presidente anche del Perugia, tra il 1991 e il 1999, era andato in Repubblica Dominicana dopo essere stato accusato di bancarotta fraudolenta in conseguenza del fallimento del club umbro. Dopo aver patteggiato e usufruito dell’indulto, era rimasto nell’isola dei Caraibi.

Era da tempo gravemente malato.

Nel mondo dello sport, prima del calcio, si era affermato nell’ippica. Oltre della Viterbese e del Perugia, è stato proprietario anche di Sambenedettese e Catania. In passato aveva ricoperto la carica di vicepresidente della Roma al fianco di Dino Viola.

Portò il Perugia dalla serie C alla A, lanciando giocatori che poi avrebbero fatto la storia del calcio italiano come Marco Materazzi. Ma anche campioni “esotici” come Nakata.

Istrionico, spesso sopra le righe, famoso per i suoi scatti d’ira e discussioni, è stato protagonista di sceneggiate che sono passate alla storia: indimenticabile la celebre litigata col presidente del Bari Matarrese nel novembre del 1999.

Condividi la notizia:











1 febbraio, 2020