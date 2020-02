Museo Sebastiano Del Piombo, manca solo il bookshop

Viterbo - Comune - Entro la primavera il taglio del nastro ai locali sotto palazzo dei Priori - L'assessora Allegrini: "Col bel tempo le asfaltature all'Ellera e in altre zone"

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Museo Sebastiano Del Piombo sotto i portici di palazzo dei Priori, conclusi i lavori alle sale espositive, manca la stanza destinata al bookshop.

Per il taglio del nastro all’area espositiva che oltre alle opera custodite al museo civico a piazza Crispi proporrà anche percorsi multimediali, c’è ancora da aspettare. In primavera inoltrata.

Non c’è solo l’ultimo intervento, ma anche lo spostamento delle due opere di Del Piombo e l’allestimento vero e proprio.

“Stiamo affidando la parte che riguarda il book shop – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini – la stanza ha un solaio con un dislivello rispetto al resto e va demolito per portarlo alla stessa altezza del resto dei locali. Sarà la stanza d’uscita dal museo”.

In origine, l’ingresso e l’uscita erano prevista dal primo portone a destra sotto i portici, quello dell’ex anagrafe. Ma con la realizzazione del blocco bagni si è persa la circolarità del percorso museale.

Anche per questo, l’ingresso è stato spostato nel giardino di palazzo dei Priori e l’uscita dal bookshop.

“Anche perché utilizzare la stessa porta per entrare e uscire non era opportuno, dal momento che la larghezza di quella interna è di un metro”.

Stabilite entrata e uscita, resta da capire quando si potrà inaugurare un progetto partito con l’avvio dell’amministrazione Michelini, fatto partire con Alvaro Ricci assessore e proseguito con Arena e Allegrini.

“Per i tempi – spiega Allegrini – possiamo ipotizzare che occorrano tre mesi. L’intervento nell’ultima stanza non porterà via molto, lo stiamo affidando. Le attrezzature sono state in parte già ordinate, il più sarà trasferire con tutti i crismi le opere, d’accordo con la sovrintendenza. Entro la primavera è probabile”.

Condividi la notizia:











21 febbraio, 2020