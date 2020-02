Cronaca - La struttura si trova vicino a un termovalorizzatore - Diverse squadre dei vigili del fuoco in azione

Napoli – Napoli, in fiamme azienda di stoccaggio.

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato nella notte, per cause in corso d’accertamento, in un’azienda di stoccaggio di materiale ferroso ad Acerra in provincia di Napoli.

La struttura in fiamme si trova vicino ad un termovalorizzatore di rifiuti.

L’incendio ha distrutto gran parte dell’azienda.

Le fiamme e il fumo erano visibili a molti chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da Napoli e da Caserta.

14 febbraio, 2020