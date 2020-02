Nasce il circolo territoriale Fratelli D’Italia

Capranica - Maurizio Villani è il presidente e Giuseppina Rossi la vice

Capranica – Riceviamo e pubblichiamo – Il circolo vuole essere un luogo di incontro per tutti i cittadini di Capranica, soprattutto un punto di riferimento, sede di ascolto e confronto politico per tutti gli iscritti, simpatizzanti o semplici sostenitori che vorranno proporre e discutere iniziative, progetti o problematiche di interesse collettivo riguardanti il territorio.

Vogliamo essere un gruppo dinamico e motivato che accoglie al suo interno la componente di Gioventù nazionale e che si prefigge di infondere entusiasmo e nuova linfa vitale in coloro che credono ancora negli ideali della destra italiana, cercando di trasmetterli in maniera chiara, coerente e moderna, rifiutandosi di accettare indiscriminatamente le vecchie logiche della politica, approccio che ha da sempre contraddistinto il movimento e che ha permesso, la prorompente ascesa di Fratelli d’Italia e della nostra leader Giorgia Meloni.

Ci poniamo un obiettivo ambizioso ma di vitale importanza: riuscire ad essere attrattivi a livello trasversale, nei confronti di chi ormai deluso o disilluso, si è allontanato dalla politica ma ne conserva ancora la passione e l’esperienza, di chi è scettico e distaccato, di chi vorrebbe avvicinarsi ad essa ma non ne ha avuto occasione a causa della totale assenza sul territorio, dei tanti giovani che la considerano un “tabù”.

Lavoreremo con serietà e dedizione, affinché, coloro che avranno il piacere di ascoltarci e seguirci, capiscano che mettersi in “gioco” è il modo più efficace per avanzare progetti , difendere i propri ideali, affrontare le problematiche che ci affliggono, contribuendo cosi, nel proprio piccolo, al raggiungimento dell’ obiettivo primario: migliorare in ogni ambito sociale, il tessuto del nostro territorio.

Cariche coordinamento:

Coordinatore Fdi: Maurizio Villani (capo gruppo di circolo)

Vice coordinatore: Giuseppina Rossi

Presidente: Romolo Lattanzi

Vice presidente: Alfredo Onofri

Portavoce: Luca Perlorca (presso enti locali, istituzioni, pubbliche relazioni)

Vice portavoce: Roberto Onofri

TEsoriere: Angelo Bordino

Presidente Gioventu’ nazionale Capranica: Francesco Iozzi

Responsabili comunicazione circolo: Luca Perlorca e Francesco Iozzi (Social, stampa, pubbliche relazioni)

Punto di riferimento politica comunale: Consigliere Comunale Virgili Francesco

Coordinamento comunale “Fratelli D’ Italia Capranica”

10 febbraio, 2020