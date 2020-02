Nasconde 5 chili di shaboo nei cosmetici

Finanza - Arrestato corriere cinese che veniva dal Brasile - La "droga dei cristalli" avrebbe fruttato due milioni di euro

Roma – Oltre cinque chili di “shaboo” che stavano per essere immessi sul mercato sono stati intercettati all’aeroporto “Leonardo Da Vinci” dai finanzieri del comando provinciale di Roma che, con la collaborazione di personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno arrestato un corriere di nazionalità cinese.

Come riporta un comunicato della finanza, “le fiamme gialle del gruppo di Fiumicino hanno individuato l’uomo, in arrivo dal Brasile e diretto a Bologna, che aveva diluito lo stupefacente, grazie a un sofisticato procedimento chimico, all’interno di confezioni di cosmetici e di maschere per il viso trasportate nel proprio bagaglio”.

La droga, denominata metanfetamina e conosciuta come “Ice” per la somiglianza ai cristalli di ghiaccio, esiste dalla fine dell’Ottocento, quando venne ottenuta sinteticamente da chimici di origine giapponese. Viene assunta fumandola con effetti molto duraturi, superiori dieci volte a quelli alla cocaina, rendendola una delle sostanze più dannose in circolazione.

Secondo i finanziari, la partita di “shaboo” sequestrata avrebbe consentito di ricavare oltre 50mila dosi di droga, garantendo alle organizzazioni criminali guadagni pari a circa due milioni di euro.

“L’operazione – precisano le fiamme gialle – rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti predisposto dal comando provinciale negli scali aeroportuali e portuali della capitale”.

22 febbraio, 2020