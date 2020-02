Roma - Era sbarcato con i sintomi di una forte polmonite a Civitavecchia dalla Msc Grandiosa

Roma – Negativo al coronavirus l’irlandese ricoverato allo Spallanzani ieri sera.

Lo ha comunicato il laboratorio di virologia dell’istituto nel primo pomeriggio di oggi. L’uomo era sbarcato ieri sera da una nave da Crociera approdata a Civitavecchia con migliaia di passeggeri, la Msc Grandiosa, che veniva da Genova e ripartiva per Palermo.

A questi ultimi, pur non presentando sintomi in seguito ai controlli medici eseguiti a bordo, non sarebbe stato autorizzato lo sbarco né sarebbero stati imbarcati altri passeggeri cinesi, che pure si erano presentati sotto bordo.

La nave è ripartita alle 19, con un’ora di ritardo rispetto al previsto. Per l’irlandese è scattato il protocollo quando gli è stata diagnosticta una polmonite.

3 febbraio, 2020