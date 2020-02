“Nella Tuscia è scoppiata la tennis-mania”

Sport - Il delegato provinciale Fit Alessandro Valente: "I campi sono sempre pieni al limite delle loro possibilità"

Viterbo – (a.c.) – “La Tuscia del tennis sta vivendo un vero e proprio boom”. Lo dice il delegato provinciale della Fit – Federazione italiana tennis Alessandro Valente, che commenta la grande crescita di praticanti sui campi di tutto il Viterbese.

Valente, insieme al fiduciario dell’Istituto di formazione Andrea Ferrazzani, sta cercando di approfittare del buon momento di popolarità della racchetta in Italia ed è molto attivo nella promozione di progetti, rivolti soprattutto ai più giovani.

“Il circuito under agonistico ha preso piede molto bene – spiega il delegato provinciale -. Il numero degli eventi è aumentato e in ciascuno di essi facciamo circa 80 partecipanti, cioè il massimo possibile per le strutture a nostra disposizione. È una formula che funziona, perché dura soltanto un weekend e quindi ragazzi e accompagnatori non devono sacrificare tempo durante la settimana per andare alle partite”.

“Il movimento del tennis è in crescita in tutta Italia e qui a Viterbo stiamo andando particolarmente forte – rivendica Valente -. Abbiamo 20 circoli affiliati nella provincia e tutti sono molto attivi. Credo che, per le strutture che abbiamo a disposizione, siamo arrivati al limite delle nostre potenzialità. Possiamo parlare davvero di tennis-mania”.

Questi gli appuntamenti previsti nel prossimo weekend per gli amanti della racchetta della Tuscia: al Cus Viterbo una tappa del circuito under agonistico Etruski Next gen cup, a Orte una tappa del Gazzetta challenge singolare e doppio maschile e, sempre a Orte, un appuntamento del progetto nazionale dedicato allo sviluppo dell’attività femminile.

6 febbraio, 2020