Roma - Matteo Renzi rimanda al mittente la proposta del leader del Carroccio Salvini

Roma – “Nessun accordo con la Lega per un governo d’unità nazionale”. Matteo Renzi dà picche a Salvini, bocciando la proposta dell’ex ministro.



Italia viva, come spiega il suo leader Renzi, quando l’emergenza Coronavirus sarà finita, andrà dal premier Conte con quattro proposte per l’Italia su giustizia, modifica del reddito di cittadinanza ed elezione diretta del sindaco d’Italia.

Renzi parla al Corriere della Sera e nega la possibilità di un’alleanza con la Lega per un governo d’unità nazionale e precisa: “Nessuno di noi intende fare un accordo per consentire a Salvini di votare tra otto mesi”.

29 febbraio, 2020