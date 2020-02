Niente pace tra Viterbese e Pacilli, per l’attaccante ancora allenamenti a parte

Sport - Calcio - Serie C - L'ex Lecce, sul piede d'addio sia in estate che a gennaio, vive da separato in casa e un suo reintegro, al momento, appare difficile

Viterbo – “Valuteremo tutto per il bene della società”. Il presidente Marco Romano, molto attivo sui social, ha risposto così a un tifoso della Viterbese che lo ha interpellato su un possibile reintegro in rosa di Mario Pacilli.

L’attaccante era sul piede d’addio già in estate ma la mancanza di un’offerta giudicata congrua lo ha spinto a rimanere nella Tuscia per sei mesi e aspettare il mercato invernale, durante il quale ha iniziato ad allenarsi a parte assieme a Sebastiano Svidercoschi per scelta societaria.

Quest’ultimo ha rescisso il contratto nell’ultimo giorno di calciomercato e sembra diretto al Team nuova Florida (che tuttavia non l’ha ancora ufficializzato né portato in panchina domenica contro il Lanusei) mentre l’ex Lecce, richiesto tra le altre da Rimini e Modena, non ha trovato l’accordo definitivo e rimarrà a Viterbo fino alla scadenza naturale del contratto che arriverà a giugno.

Da qui la domanda lecita dei tifosi: con una rosa così giovane il recupero di un calciatore come Pacilli può essere un’idea valida? Al momento, stando a quello che si osserva tra il Rocchi e il Pilastro, sembra di no, almeno per quanto riguarda le linee societarie. La punta, infatti, si allena sempre a parte con esercizi solo atletici e senza partecipare alle sedute video e alle varie riunioni di squadra che solitamente si svolgono prima dell’allenamento.

Niente pace, dunque. Anche se in futuro è tutto possibile e non è escluso che tra le parti non possa scattare il dietrofront.

La squadra intanto prosegue la marcia di avvicinamento al match contro il Teramo con il morale in crescita dopo il ko di Catanzaro. Poche indicazioni sull’eventuale schieramento di domenica dall’allenamento di ieri, svolto con la solita intensità e con le solite assenze di Volpe, De Falco, Palermo e Corinti più quelle di Besea e Bezziccheri che stanno provando a recuperare nel miglior tempo possibile. Tra i più in forma del momento Molinaro e Simonelli, che anche ieri hanno fatto di tutto per provare a mettere in difficoltà l’allenatore nelle prossime scelte.

A inizio settimana, infine, sono trapelati i dati relativi ai contributi concessi alle società del girone C in base allo schieramento di giovani calciatori nei primi 21 turni di campionato. La Viterbese, che generalmente concede un ampio minutaggio ai giovani e ha giocato tutte le gare con almeno tre under in campo, è al quinto posto con 193.331,69 ricevuti. Prima è la Cavese con 395.864,41 mentre a quota zero ci sono Avellino, Bari, Catania, Catanzaro, Potenza, Reggina, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo e Ternana.

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 56 24 17 5 2 47 17 30 Bari 50 24 14 8 2 43 17 26 Ternana 48 24 14 6 4 34 20 14 Monopoli 47 24 15 2 7 32 18 14 Potenza 45 24 13 6 5 27 16 11 Catanzaro 38 24 11 5 8 35 26 9 Teramo 37 24 10 7 7 27 24 3 Catania 33 24 9 6 9 33 36 -3 Viterbese 32 24 9 5 10 31 31 0 Cavese 32 24 8 8 8 21 31 -10 V. Francavilla 30 24 7 9 8 29 31 -2 Paganese 30 24 7 9 8 31 28 3 Casertana 29 24 6 11 7 30 30 0 Avellino 29 24 8 5 11 28 35 -7 Vibonese 28 24 6 10 8 39 30 9 Picerno 25 24 6 7 11 25 30 -5 Bisceglie 18 24 3 9 12 19 34 -15 Rende 15 24 3 6 15 16 44 -28 S. Leonzio 13 24 2 7 15 20 42 -22 Rieti 12 24 4 5 15 25 52 -27

