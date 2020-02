“Niente presidi per diabetici in farmacia, da domani al lavoro per una soluzione”

Montefiascone - Lo fa sapere il presidente dell'Associazione giovani diabetici della provincia di Viterbo Bruno Vincenti

Condividi la notizia:











Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – In merito alla spiacevole situazione riguardante la mancanza di presidi per diabetici alla farmacia di Montefiascone, il presidente dell’Associazione giovani giovani diabetici della provincia di Viterbo Bruno Vincenti fa sapere che già da domani si adopererà per capire la natura dal problema e trovare una soluzione il prima possibile.

“Dall’89 siamo stati sempre vicini alle persone con patologia diabetica – ha detto Vincenti – e anche questa volta siamo solidali con coloro che stanno riscontrando questo problema che cercheremo di risolvere quanto prima. Nella nostra Asl è difficile avere questo tipo di problemi, per cui siamo fiduciosi”.

Bruno Vincenti invita le persone che abbiano bisogno di aiuto a contattarlo direttamente al numero 3398875780.

Associazione Giovani diabetici della provincia di Viterbo

Condividi la notizia:











9 febbraio, 2020