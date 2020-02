“Cittadinanza a Liliana Segre, non accettiamo lezioni di storia né di moralità da CasaPound”

Vallerano - Pd e Rifondazione replicano all'opposizione di estrema destra

Vallerano – Riceviamo e pubblichiamo – Con rammarico e dispiacere abbiamo assistito alla discussione sulla cittadinanza onoraria che il comune di Vallerano ha conferito a Liliana Segre e con altrettanto stupore abbiamo letto le parole date alla stampa dal gruppo consiliare di Casapound.

In una realtà che tutti i giorni registra episodi di violenza, odio, razzismo, antisemitismo come quelli di Mondovì e di Torino, la scelta dell’amministrazione di conferire la cittadinanza alla Segre ci è sembrata apprezzabile e lodevole poiché attraverso la sua vita, il suo quotidiano impegno, la sua indefessa testimonianza, è diventata il simbolo dei valori fondanti del vivere civile.

L’inclusività, l’accettazione delle differenze, la solidarietà devono essere i fari del nostro agire quotidiano e dell’azione politica di una giusta amministrazione.

Ci sarebbe piaciuta una reazione come quella che le ha riservato il parlamento europeo: un applauso lungo e sentito come risposta potente di piena accettazione del valore simbolico del gesto. Invece no!

Nessun applauso, nessuna partecipazione, soltanto parole gravi e inaccettabili per chi siede sui banchi di un consiglio comunale. Hanno svilito la figura della senatrice.

Hanno sminuito gli episodi di antisemitismo e di odio con un chiaro obiettivo di normalizzazione e banalizzazione del male. Hanno definito fake news gli attacchi degli haters.

E infine, come al solito, tentato di mettere in campo il solito derby tra vittime e vari episodi storici.

E’ la seconda volta che i consiglieri di Casapound votano contro questioni di principio che dovrebbero essere condivise e pienamente accettate. Lo scorso anno, in occasione di un’effrazione alla scuola elementare, è stata trovata una croce uncinata a fianco dell’immagine di Anna Frank, realizzata dai bambini.

Nella discussione che ne è seguita in consiglio comunale, la minoranza votava ancora una volta contro una mozione in cui si ribadiva l’importanza del valore dell’antifascismo alla base della nostra Costituzione.

Cari militanti e consiglieri di Casapound, non accettiamo lezioni di storia, né di moralità da chi non ha mai avuto, né continua ad avere contezza dei valori fondanti della nostra Repubblica e della nostra carta costituzionale e soprattutto dell’antifascismo che l’ha ispirata.

Il circolo Pd di Vallerano

Il circolo del partito della Rifondazione comunista

4 febbraio, 2020