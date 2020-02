“Questo non è amore”, il camper della polizia in piazza

Viterbo - Per promuovere l’iniziativa finalizzata al contrasto della violenza sulle donne

Viterbo – Sorpresa oggi a Viterbo. In piazza degli Almadiani è comparso il camper della Polizia di Stato per promuovere l’iniziativa finalizzata al contrasto della violenza sulle donne.

Il giorno di San Valentino la questura di Viterbo è scesa in campo in occasione della campagna denominata “Questo non è amore”, con lo scopo di far emergere quelle situazioni nascoste che possono venire a galla solo attraverso il rapporto di fiducia con le istituzioni.

“La stazione mobile – si legge in una nota – ha ospitato per l’intera mattinata un team di specialisti della Polizia di Stato, composto da personale dell’Ufficio Sanitario, della Squadra Mobile e dell’Ufficio di Gabinetto e che hanno dispensato, alle numerose persone che si sono soffermate, consigli ed informazioni, anche distribuendo l’apposito opuscolo edito a cura della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L’obiettivo della Polizia – continua – si conferma quello di favorire i momenti d’incontro volti a rompere l’isolamento delle vittime di violenza di genere, offrendo loro il supporto di un’équipe di operatori specializzati ai quali è possibile rivolgersi per ricevere informazioni specifiche e supporto di ogni genere”.

14 febbraio, 2020