La sezione Anpi Carla Capponi il 21 febbraio nella biblioteca comunale in Via U. Midossi terrà un incontro per ricordare Enrico Minio nell'anniversario della sua tragica scomparsa

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – La sezione Anpi Carla Capponi di Civita Castellana il 21 febbraio 2020 alle 17 nella biblioteca comunale in Via U. Midossi, 3 Civita Castella, terrà un incontro per ricordare Enrico Minio nell’anniversario della sua tragica scomparsa.

All’incontro parteciperanno Ettore Muffo della sezione Anpi di Civita Castellana, Sante Cruciani, docente di Storia delle relazioni internazionali Università della Tuscia e Serena Colonna Segretaria Generale dell’Anppia (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascista) di cui Minio è stato uno dei dirigenti.

Ricordare Enrico Minio, la sua vita, la sua storia di militante politico al servizio del paese e della libertà democratica, che ha pagato con il carcere del regime fascista la sua coerenza di uomo democratico è un dovere.

É doveroso ricordarlo quale combattente con le armi della conoscenza democratica, della storia della Resistenza, che ci hanno dato la libertà e la Costituzione Repubblicana, di cui Minio è stato un attivo componente dell’assemblea costituente che l’ha elaborata.

Nonostante la persecuzione politica, di cui è stato vittima, non ha mai rinunciato alla sua umanità. Non ha tentennato un solo istante nel suo credo politico e nel condurre le battaglie per il bene comune della classe operaia, di cui era orgoglioso di appartenere (Operaio Ceramista). Così come è stato un convinto combattente per la pace, la convivenza tra i popoli e per i diritti umani.

Il Comitato Sezione della Sezione ANPI Carla Capponi

Civita Castellana

19 febbraio, 2020