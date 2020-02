Viterbo - Palazzo Gentili - Fabio Valentini e Bengasi Battisti (Per il bene comune) attaccano i presidente Nocchi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Non abbiamo partecipato e non parteciperemo agli insoliti luoghi non istituzionale definiti “pre consiglio” dal presidente Nocchi.

Istituire impropri luoghi informali per importanti e vitali decisioni allunga le distanze dell’amministrazione provinciale dai bisogni delle persone e delle comunità.

Le questioni poste all’ordine del giorno di questa stravagante riunione definita “pre consiglio” dobbiamo affrontarle nei consiglio provinciale trasparenza e partecipazione sono indispensabili nelle delicate materie di tariffa idrica, di interventi sulla viabilità e edilizia scolastica, di contributi ai comuni per la raccolta differenziata, di gestione dei rifiuti, di regolamento fitofarmaci.

Sono questioni che riguardano la vita delle persone e il futuro delle comunità e non possono essere sottratte alla discussione aperta e partecipata.

Per i beni comuni si è proposta per un’amministrazione provinciale delle persone e per arginare quei consociativismi e quegli opportunismi che rappresentano i limiti del “buon governo”.

Affermare trasparenza e partecipazione significa soprattutto rispettare le regole istituzionali e non derogheremo a questa fondamentale regola di democrazia.

Fabio Valentini consigliere provinciale “per il bene comune”

Bengasi Battisti coordinatore provinciale “per i beni comuni”

16 febbraio, 2020