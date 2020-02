“La squadra è stanca, non possiamo lottare su due fronti”

Sport - Volley - Serie B - Il coach della Scarabeo Fabrizio Grezio parla dopo la sconfitta nell'andata di coppa Italia col Bari: "Ormai testa solo al campionato"

di Alessandro Castellani

Civita Castellana – Due sconfitte interne consecutive hanno lasciato il segno in casa Scarabeo Civita Castellana. Dopo il ko in campionato col Cus Cagliari e quello in coppa col Bari, coach Fabrizio Grezio fa un’analisi che lascia poco spazio ai voli pindarici.

Grezio, che succede alla sua squadra?

“Stiamo attraversando un momento non bellissimo a livello fisico e mentale, ma ci sta, è fisiologico. Stiamo andando a mille all’ora da settembre e non abbiamo una rosa abbastanza ampia per tenere sempre lo stesso ritmo. I giocatori più impiegati stanno tirando il fiato.”.

La sconfitta col Bari ha lasciato scorie?

“Più che altro a livello mentale. Abbiamo affrontato una partita che ci ha assorbito tantissime energie, al punto che ci siamo resi conto che non siamo in grado di competere su due fronti: bisogna fare delle scelte”.

Quindi abbandonate la coppa Italia?

“Niente è impossibile, però è chiaro che bisogna essere onesti e obiettivi: lo sguardo adesso va al campionato. A Bari, nella partita di ritorno, faremo del turnover. Dobbiamo pensare a recuperare gli acciaccati, come Piscopo e Ferrini, e ritrovare la condizione per qualificarci il prima possibile ai playoff”.

Playoff in cui rischiate d’incontrare di nuovo il Bari…

“Come avevo già detto in altre occasioni, loro al momento sono superiori a noi perché hanno una rosa più ampia, con tante alternative di livello: in panchina hanno giocatori come Petruzzelli e Anselmo, che sarebbero titolari ovunque. Però da qui a maggio ci sono ancora tante partite da giocare, bisogna vedere in che condizioni arriveranno a fine stagione. Ma adesso questi pensieri non ci riguardano, noi dobbiamo pensare a ritrovarci e ad arrivare ai playoff”.

In campionato avete ancora 5 punti di vantaggio sulle seconde, non saranno un po’ eccessivi questi timori?

“In questo momento non ci riesce di fare le cose facili, un po’ per la tensione e un po’ per la stanchezza. Col Bari abbiamo perso per i troppi errori e, se non recuperiamo le energie, rischiamo di perdere ancora. Sabato abbiamo uno scontro diretto con la Fenice, poi andiamo a Bari per il ritorno di coppa e poi ci spostiamo in Sardegna per giocare con La Maddalena. Sarà un tour de force estenuante”.

Guardando il bicchiere mezzo pieno, cosa ha portato di buono questa gara di coppa?

“Adesso siamo coscienti di quello che ci aspetterà se riusciremo ad arrivare ai playoff. Avevo detto che passare il turno non era tassativo per noi, l’importante è imparare da quello che abbiamo visto”.

Serie B girone F – Classifica dopo 13 giornate

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 30 2 Sarroch 25 3 Lazio 25 4 Cus Cagliari 24 5 Isola Sacra Fiumicino 22 6 Amin 21k Roma 7 22 7 Fenice Roma 21 8 Us Garibaldi La Maddalena 19 9 Orte 16 10 Anguillara 13 11 Bcc Colli Albani Genzano 11 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 0

5 febbraio, 2020