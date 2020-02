Viterbo - Intervento di 118 e vigili del fuoco

Viterbo – Non risponde e lo trovano morto in casa.

Tragedia a Viterbo.

Venerdì, intorno all’ora di pranzo, i vigili del fuoco sono stati allertati per un soccorso in un appartamento in via Pieve di Cadore.

Da quanto si apprende, la persona all’interno non rispondeva. Per questo, i pompieri sono entrati e hanno trovato un anziano di oltre 80 anni senza vita.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

22 febbraio, 2020