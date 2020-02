Viterbo - Comune - L'assessore al Termalismo Enrico Maria Contardo: "Attendiamo il via libera da tre mesi, il progetto è già pronto e finanziato"

Viterbo – (f.b.) – Nuova vita e nuovo look al Bullicame, manca solo l’ok della Soprintendenza.

E’ tutto pronto da tempo, ma per procedere e partire con i lavori serve ancora un passaggio: il via libera della Soprintendenza al progetto pensato per far rinascere il parco del Bullicame, l’area termale di Viterbo ormai chiusa e infruibile da alcuni anni.

“Il progetto c’è, i soldi anche – spiega l’assessore al Termalismo Enrico Maria Contardo -, manca soltanto questo via libera che attendiamo ormai da tre mesi. Tra l’altro la Soprintendenza stessa non dovrebbe avere alcun problema a dare il suo parere positivo visto che già in fase iniziale lo studio era stato condiviso con l’ente”.

Per quanto riguarda gli interventi previsti si parla di 120mila euro, già previsti nel bilancio all’interno del piano triennale delle opere pubbliche, che sarà finanziato con un mutuo sulle entrate della tassa di soggiorno.

“Sono fondi stanziati dalla precedente amministrazione e voluti in modo particolare dall’ex assessore Alvaro Ricci – ci tiene a sottolineare Contardo -. Mi piace ricordarlo perché anche se da schieramenti opposti quando c’è un’iniziativa concreta e che fa bene alla città è sempre una nota positiva”.

Subito dopo l’ok della Soprintendenza il Comune indirà la gara di appalto per l’affidamento dei lavori: Cancelli, parcheggi, servizi all’interno del parco e, prima di ogni altra cosa, l’acqua nelle vasche.

“Proprio in relazione al problema dell’acqua – conclude Contardo – è fondamentale che si sblocchi anche un altro progetto, ora fermo in regione, ovvero la concessione della zona delle Zitelle. Quando sarà sbloccata quella abbiamo pronto un altro progetto per contenere ed evitare la dispersione delle acque che, quindi, saranno più abbondanti nelle altre zone limitrofe tra cui proprio il parco del Bullicame”.

24 febbraio, 2020