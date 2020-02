Occasione persa per l’Active network, a Roma solo un punto

Sport - Calcio a cinque - Contro i giallorossi i viterbesi di Ceppi non vanno oltre il 6-6

Frascati – (s.s.) – Mezzo passo falso per l’Active network.

Sul parquet della Roma i viterbesi non vanno oltre il pareggio e cedono al Cobà il terzo posto in classifica.

Per la squadra di Ceppi, protagonista di un 6-6 spumeggiante ma che porta solo un punto, lo svantaggio di giocare su un campo di piccole dimensioni che ha limitato le giocate di qualità.

Ad andare in rete, per gli arancioneri, due volte Quintairos e Davì più Curri e Sachet. Sei marcature che muovono la classifica ma lasciano agli arancioneri un po’ di amaro in bocca, nonostante la squadra romana si è dimostrata molto al di sopra della posizione che occupa in classifica.

Archiviato il match di Frascati per l’Active network la prima possibilità di tornare all’assalto dei playoff arriverà sabato prossimo, sul campo della Torfit di Castelfidardo per la seconda trasferta consecutiva. Contemporaneamente il Cobà, salito a +1 grazie 6-5 esterno contro la Cioli Feros, se la vedrà contro il Mirafin tra le mura amiche.

10 febbraio, 2020