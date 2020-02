Soriano nel Cimino - A processo il 7 aprile Dante Presciutti e Zekir Mahmudov

di Silvana Cortignani

Soriano nel Cimino – Operaio schiacciato dal trattore, giudizio immediato per i datori di lavoro.

Il processo inizierà il prossimo 7 aprile per Dante Presciutti e Zekir Mahmudov, ai domiciliari dal 13 novembre con l’accusa di omicidio colposo e violazione di una serie di normative sul lavoro per la morte di Botan Dumitru.Gli imputati sono difesi dagli avvocati Francesco e Roberto Massatani e Samuele De Santis.

Dumitru è il padre di famiglia 29enne d’origine romena vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto nei boschi di Soriano nel Cimino lo scorso 19 giugno. Parti offese la vedova, Ancan Botan, trentenne, anche lei d’origine romena, e i figli di 3 e un anno, con i quali viveva a Vetralla.

Lunedì 3 febbraio il giudice per le indagini preliminari Francesco Rigato ha accolto la richiesta del pubblico ministero Stefano d’Arma, titolare del fascicolo col procuratore capo Paolo Auriemma.

Chi sono Presciutti e Mahmudov

Dante Presciutti, imprenditore 46enne di Vetralla, era il titolare dell’omonima azienda di legname fallita l’anno scorso. Zekir Mahmudov, 43enne d’origine macedone residente a Latera, è il vicepresidente della cooperativa Agripro di Caprarola il cui vero dominus sarebbe stato lo stesso Presciutti. Quest’ultima sorta sulle ceneri della precedente ditta, della quale dopo il crac ha assorbito anche i lavoratori, tra i quali Botan Dumitru.

Presciutti, secondo l’accusa, si serviva del prestanome, J.C.K. – indagato a piede libero, così come la moglie di Presciutti – essendo stata dichiarata fallita la sua ditta individuale l’8 marzo 2018, con “trasmigrazione dei dipendenti nella Agripro”. J.K.C., in particolare, un operaio agricolo 32enne anche lui d’origine romena, sarebbe diventato il prestanome di Presciutti dopo un infortunio sul lavoro denunciato come caduta accidentale ai sanitari di Belcolle, analogo a quello in cui ha perso la vita Dumitri Botan, ovvero il ribaltamento di un trattore, avvenuto il 22 settembre 2018 a Castel Giorgio, tra Lazio e Umbria, in provincia di Terni.

La vittima era padre di due bimbi in tenerissima età

Dumitru, residente a Vetralla, sposato e con due figli di due anni e mezzo e sei mesi, è deceduto sul colpo a causa del ribaltamento del mezzo che stava guidando in un bosco impervio in zona Piangoli-Acquaspasa, dove stava caricando la legna tagliata dagli altri operai. Sbalzato a terra dalla cabina di guida, è stato travolto dal trattore rotolato lungo un tratto scosceso di 70 metri fino al fondovalle, aggravato da due pale caricatrici.

“Spregio verso le più elementari norme antinfortunistiche”

Oltre che di omicidio colposo in concorso, per cui sono stati arrestati a distanza di cinque mesi dalla tragedia, Mahmudov e Presciutti sono accusati anche di innumerevoli violazioni della normativa sul lavoro.

Il gip Rigato parla di “imperterrita prosecuzione dell’attività della cooperativa nelle medesime precedenti condizioni di trascuratezza delle minime condizioni di sicurezza dei lavoratori” e “assoluto spregio dimostrato dagli indagati anche verso le più elementari norme antinfortunistiche, anche in considerazione della continuazione dell’attività lavorativa da parte della Agipro”.

Decisivi i tanti infortuni in cui sono rimasti coinvolti operai della Agripro emersi nel prosieguo delle indagini e l’ispezione effettuata lo scorso 24 settembre dalla Asl di Civita Castellana e dai carabinieri forestali di Soriano nel Cimino nel medesimo bosco in località Acquaspasa in cui alle 11 circa del 19 giugno si è verificato l’incidente costato la vita a Dumitru Botan.

“Gli indagati – si legge nell’ordinanza – sembrano agire come se la normativa antinfortunistica non esistesse e appaiono del tutto incuranti delle possibili conseguenze che ciò può determinare in relazione alla stessa incolumità dei lavoratori, in un settore in cui molteplici sono i pericoli, in relazione a strumenti come mezzi meccanici, motoseghe e via dicendo e alla conformazione dei luoghi in cui operano, costituiti da boschi spesso collocati in zone impervie”.

5 febbraio, 2020