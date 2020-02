Catania - Ordigno rudimentale per portare via il contenuto e i soldi - In fuga il complice

Catania – Posiziona un ordigno per far saltare un distributore di tabacchi ma l’esplosione lo uccide.

È morto così un ladro, mentre un suo complice si è dato alla fuga.

L’esplosione verso le 4 del mattino in centro a Catania. Danneggiate alcune auto in sosta, dall’ordigno rudimentale che è esploso nel momento in cui lo stavano posizionando.

Indagano i carabinieri.

20 febbraio, 2020