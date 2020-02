Orte sotterranea, sconti ai visitatori che arrivano in treno

Turismo - Autorizzata la firma dell'accordo tra il comune e Trenitalia - Riduzioni da 2 a 4 euro sugli ingressi al sito

Condividi la notizia:











Orte – (a.c.) – Orte sotterranea, ecco gli sconti per i visitatori che arrivano in treno. L’amministrazione comunale di Orte ha dato mandato al sindaco Angelo Giuliani, attraverso una delibera di giunta, di sottoscrivere la proposta presentata dalla direzione regionale Lazio di Trenitalia per una convenzione sugli accessi al percorso nei cunicoli all’interno del centro storico.

Secondo l’accordo, i visitatori che arriveranno a Orte sotterranea esibendo un biglietto Trenitalia potranno ottenere uno sconto da 2 a 4 euro sul ticket d’ingresso.

Nello specifico, sarà previsto uno sconto di 2 euro per la visita da 50 minuti, 3 euro per quella da 2 ore e 4 euro per quella da 3 ore.

In cambio degli sconti per i suoi viaggiatori, Trenitalia promuoverà Orte sotterranea sul suo sito internet, sulle rolling page delle biglietterie self service nella regione Lazio e sugli impianti video dei treni regionali del Lazio muniti di monitor di bordo.

Il testo della proposta prevede che, per usufruire degli sconti, i visitatori dovranno presentarsi a Orte sotterranea o con “un biglietto utilizzato e convalidato per raggiungere la stazione di Orte nello stesso giorno dell’ingresso al sito”, o con “un abbonamento annuale o mensile in vigore e valido per viaggi tra due o più regioni, tra cui una di queste è il Lazio”.

La convenzione tra Trenitalia e comune su Orte sotterranea sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Condividi la notizia:











20 febbraio, 2020