Ortoetruria, per Fanciullo un’altra settimana di formazione al Real Madrid

Sport - Pallacanestro - Il coach della Stella azzurra: "Esperienza formativa eccellente, il basket è uno sport in continua evoluzione"

Viterbo – Ancora una settimana di formazione ad altissimo livello per Umberto Fanciullo, coach della Stella Azzurra Ortoetruria Viterbo, che dal 20 al 27 gennaio ha partecipato per il secondo anno consecutivo (nel 2018 lo aveva fatto con la nazionale spagnola di Sergio Scariolo), unico allenatore italiano, a uno stage formativo con il Real Madrid baloncesto, mitico team del basket europeo detentore di 35 titoli nazionali, 27 coppe del Re, 6 Supercoppe spagnole, 5 coppe Intercontinentali, 10 Euroleghe e 4 coppe delle Coppe.

“Non appena mi hanno comunicato la possibilità di tornare a Madrid non ho esitato un attimo a confermare la mia presenza – racconta Fanciullo -. E’ stata di nuovo un’esperienza formativa eccellente ed ho potuto constatare quanto anche ad alto livello si possa continuamente modificare una programmazione tecnica sempre finalizzata al miglioramento del giocatore. Per quello che riguarda il settore giovanile, oltre al reclutamento di nuovi prospetti, ho ammirato la crescita esponenziale, a distanza di un solo anno, della maggior parte dei ragazzi della ‘cantera’, in particolare di quelli più piccoli.

La prima squadra ovviamente merita un discorso a parte, perché la settimana era incentrata sulla preparazione della partita di EuroLeague contro l’Anadolu Efes. La possibilità di assistere al lavoro fisico, tecnico-tattico dello staff e motivazionale da parte di Pablo Laso non ha potuto che offrirmi innumerevoli spunti sulla programmazione settimanale di lavoro e sulla gestione sia del gruppo che della singola partita.

Alla luce di quello che ho potuto vivere in questa settimana credo fermamente che l’idea che ‘il basket sia uno sport in continua evoluzione’ non rappresenti affatto un luogo comune, ma una verità che deve spingere un allenatore a studiare e sperimentare. Se poi si ha la possibilità di prendere tali spunti dai migliori, questo è ancora più importante“.

Una grande e meritata soddisfazione per coach Fanciullo, ma anche per la Stella Azzurra Viterbo che può vantare quale capo allenatore della prima squadra e responsabile del settore giovanile della società, un allenatore di grande qualità e professionalità.

4 febbraio, 2020