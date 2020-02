Oscar a Parasite, per la prima volta vince un film straniero

Cinema - Il film sudcoreano conquista altre statuette ed entra nella storia

Condividi la notizia:











Los Angeles – Parasite è il miglior film, vincitore della notte degli Oscar. E la prima volta in assoluto che un film non in lingua inglese ottiene questo risultato. La pellicola sudcoreana sale sul podio e a consegnare il riconoscimento è Jane Fonda.

A Parasite del regista Bong Joon-ho vanno i riconoscimenti per migliore sceneggiatura, miglior film internazionale, miglior regia, e miglior film.

Miglior attori Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Laura Dern e Brad Pitt, tutto secondo le previsioni, mentre esce sconfitto Martin Scorsese con il suo The Irishman. A 1917, film bellico di Sam Mendes vanno tre statuette, ma tutte di natura tecnica, migliore fotografia, migliori effetti speciali e miglior montaggio sonoro.

Due riconoscimenti a C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

Condividi la notizia:











10 febbraio, 2020