Televisione - Il festival, condotto da Amadeus, ha toccato il 54,5 di share

Sanremo – Ottimi ascolti per la terza serata di Sanremo, miglior risultato dal 1997.

Gli ascolti di Sanremo continuano a essere alti. 9 milioni 836mila i telespettatori, pari al 54,5 per cento di share, della terza serata del festival.

L’anno scorso la terza serata del festival aveva raccolto inmedia 9 milioni 409mila spettatori con il 46,7% di share.

Ieri la kermesse è stata dedicata alle cover dei grandi successi della storia del festival e ha ospitato l’inno all’amore di Roberto Benigni.

Il 54,5% raggiunto da Amadeus ieri sera rappresenta il miglior risultato dal 1997, quando la terza serata del festival, condotto da Mike Bongiorno con Piero Chiambretti, segnò il 55,5%.

La prima parte del festival, con l’intervento di Benigni, ha ottenuto ben 13.533.000 spettatori con il 53,6% di share. Oltre mezzo milione in più della serata di mercoledì e oltre un milione in più del debutto di martedì.

La seconda parte del festival (dalle 23,58 alle 00,51) è stata vista da 5.636.000 spettattori con il 57,2% di share.

La serata si è aperta con l’omaggio di Amadeus alle vittime dell’incidente del treno a Lodi.

Assente sul palco dell’Ariston Fiorello. Al suo posto Roberto Benigni che ha portato al festival l’esegesi del Cantico dei Cantici. Madrina della terza serata è Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, che non si è tirata indietro e si è resa protagonista di qualche gag con Amadeus. Lui, noto interista, sfoggia la maglia della Juventus anche se solo a metà. Lei riceve i fiori e scende dal palco per portarli al compagno, seduto in prima fila. Prima però anche la performance con Georgina che balla un tango argentino.

Ad affincare Amadeus anche la conduttrice albanese Alketa Vejsiu. Si sono esibite anche Alessandra Amoroso, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa ed Emma. Tutte sul palco con un simbolo rosso per ribadire il ‘no alla violenza sulle donne’ e lanciare così il live del 19 settembre a Campovolo per raccogliere fondi per i centri anti violenza.

Tra gli ospiti internazionali Lewis Capaldi, artista rivelazione scozzese, e Mika, che ha reso omaggio a Fabrizio De André.

7 febbraio, 2020