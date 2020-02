Paperonly a febbraio non si terrà per l’indisponibilità di spazi idonei

Viterbo - I portici sono inutilizzabili a causa dell’allestimento del nuovo museo nei locali dell’ex anagrafe

Condividi la notizia:











Viterbo (s. c.) – Sabato 22 e domenica 23 febbraio prossimi Paperonly, il mercatino del collezionismo di solo materiale cartaceo, che da circa 4 anni solitamente si tiene a Viterbo sotto i portici di palazzo dei Priori l’ultimo fine settimana di ogni mese, non si terrà per il secondo mese consecutivo.

Questo perché i portici saranno indisponibili a causa dell’allestimento del nuovo museo nei locali dell’ex anagrafe.

Alcuni spazi pubblici rimasti disponibili all’aperto, come piazza della Rocca e piazza del Sacrario saranno impegnati per le manifestazioni di carnevale.

Altri spazi, invece, come piazza del Teatro, Fontana Grande e simili, dopo tentativi di prova fatti precedentemente, non rispondono alle esigenze e alle aspettative degli espositori.

Una manifestazione questa del mercatino di solo materiale cartaceo, molto peculiare, di elevato livello culturale, totalmente a carico degli organizzatori, che in un anno fanno introitare al comune di Viterbo circa 2000 euro. Una somma piccola ma comunque significativa.

La mancanza di spazi idonei coperti, per esporre il materiale cellulosico come libri e documenti cartacei sensibili all’umidità e alla pioggia, sta diventando un vero problema per la continuazione della manifestazione.

E’inutilizzabile, infatti, la ex chiesa degli Almadiani dove, alla pari della Sala Gatti, con una deliberazione del consiglio comunale risalente al 1993, la merce esposta non può essere venduta.

Gli organizzatori, scusandosi con i numerosi frequentatori del mercatino cartaceo, sperano di riuscire a risolvere il problema prima dell’ultimo fine settimana del mese di marzo quando si spera ritorneranno anche le belle giornate.

Condividi la notizia:











20 febbraio, 2020