Parte il corso di formazione obbligatorio per gli addetti alla conduzione di gru a torre

Viterbo - L'area ambiente e sicurezza di Confartigianato imprese di Viterbo ha messo in programma il corso nel mese di marzo

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’accordo tra stato, regioni e le province autonome del 22 febbraio 2012 definisce la necessità di formare e addestrare gli operatori addetti all’utilizzo delle attrezzature di lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall’ art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e smi e successive modifiche.

L’area ambiente e sicurezza di Confartigianato imprese di Viterbo ha, pertanto, in programmazione per il prossimo mese di marzo un nuovo corso specifico per la conduzione della gru a torre, rivolta alla formazione del gruista operatore di gru a torre/gru edile a rotazione bassa.

Il corso gru a torre è un corso di formazione teorico-pratico, obbligatorio per gli operatori di apparecchi di sollevamento in cui l’uso di attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari rende necessaria una specifica abilitazione.

L’abilitazione del gruista deve essere, inoltre, rinnovata entro cinque anni dal rilascio dell’attestato base, previa verifica attraverso un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore. E’ previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di abilitazione a chi li supererà con successo.

Gli operatori che non sono in possesso della formazione specifica richiesta dalla norma, ma che sono addetti all’utilizzo della gru a torre, devono pertanto seguire il corso di formazione specifico. Considerata l’importanza e l’obbligatorietà della formazione richiesta dalla normativa, gli interessati possono contattare l’area ambiente e sicurezza di Confartigianato imprese di Viterbo per ricevere tutti le informazioni su modalità di iscrizione, costi e programmazione.

Confartigianato imprese Viterbo

Condividi la notizia:











19 febbraio, 2020