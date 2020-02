I “passi indietro” li fanno anche gli uomini: Chi consoce il compagno di Sharon Stone…?

Flashmob Viterbese

di Francesco Mattioli

Condividi la notizia:











Viterbo – Viviamo in un mondo in cui persino presidenti, pontefici e saggi opinionisti si esprimono con un tweet per catturare l’attenzione del pubblico. Così, per stimolare una riflessione, a volte possono bastare poche parole, magari prendendola apparentemente alla leggera, anche quando si affrontano temi seri, a volte tragici. Lo insegnavano, seppur in tempi diversi, poeti come Orazio e de Santeul.

FETI

Tempo fa mi imbattei nel feto morto di un gattino. Lo presi e lo seppellii con un senso di compassione. A sentire chi di feti se ne intende, ho sbagliato a farlo: perché sono solo “i resti di un effetto abortivo”. E vabbé, via, era solo un mezzo gattino…

ANCORA I CINGHIALI!

I cinghiali stanno provocando sempre più incidenti sulle nostre strade. Sarebbe necessario verificare se girano in preda ad alcol e stupefacenti in misura superiore ai limiti di legge.

GLI DEI FALSI E BUGIARDI

Ci sono “intellettuali” che asseriscono sdegnosamente di non guardare la televisione. Ma sgomitano per essere chiamati nei talk show televisivi.

I VIAGGIATORI DELLA SERA (Film, 1979)

Alle sardine rispondono le sardone. In Italia è più facile distinguersi che pensare unitario. Lo dimostrano la storia dei sindacati, dei partiti, dei fronti, dei movimenti, dei governi, e quella dei campanili.

SACRA FAMIGLIA

Magari nell’Eden Adamo ed Eva non facevano sesso e fu quel fottuto di Lucifero a porre il problema. Non si spiega altrimenti il terrore della chiesa per i rapporti sessuali, quasi fossero opera del diavolo. Così, però, diventa un po’ difficile difendere la sacralità della famiglia, se è d’impiccio a un sacerdozio che vede nel celibato “l’inizio della nuova alleanza tra Dio e l’umanità”.

QUARTIERE TRIONFALE

Ne “Il Capitale”, Karl Marx prendeva atto che la società era suddivisa in due parti: i capitalisti e il proletariato. Un libro da non leggere, è scandalosamente classista.

SUA ALTEZZA “REALE”

L’altezza media della donna in Europa è di circa 164 centimetri: 167 al nord, 163 al sud. Qualcuno spieghi alle gentili signore perché, nella moda, le modelle (“dicesi modello un oggetto atto a fornire un conveniente schema di punti di riferimento ai fini dell’imitazione”) sono tutte alte da 178 centimetri in su.

TRANSGENDER

Tutto mi sarei aspettato, meno che le Befane discutessero su chi ce l’aveva più lungo. Il calzerotto…

PASSI INDIETRO

Ieri erano costrette a farli le donne, oggi li fanno anche moltissimi uomini. Pochi conoscono la fidanzata di Valentino Rossi, ma ancor meno solo coloro che conoscono il compagno di Sharon Stone… Non è più tanto una questione di appartenenza di genere, ma di saggezza.

PASSI AVANTI

Viterbo fu pesantemente penalizzata da Legambiente perché aveva un tasso di motorizzazione troppo alto. Poi si scopre che a Viterbo l’aria è pulita, che non sono mai stati sforati i limiti delle polveri PM10 e dell’ozono. Diversamente da ciò che accade in tante città virtuose del nord…

VARCO ATTIVO, 1

“Dicesi varco un passaggio, luogo o apertura per dove si passa”. “Dicesi attivo persona o cosa che svolge la sua funzione”. Un varco attivo è quello che ti permette di passare. Ma stai attento, se giri con il vocabolario italiano nelle mani, rischi di essere multato dagli ignoranti della lingua italiana.

VARCO ATTIVO, 2

“Ma se c’è il cartello, perché sei passato lo stesso e sei finito nella buca?” – Quel cartello non è valido, non è legale, c’é scritto Attento alla buc – “E dov’è l’errore?” – C’é scritto buc… manca la a.

Francesco Mattioli

Condividi la notizia:











2 febbraio, 2020