Per Carnevale, tregua!

L'irriverente

di Renzo Trappolini

Condividi la notizia:











Viterbo – Per cortesia, pausa. E’ vero che a Carnevale ogni scherzo vale, ma i vostri non sono scherzi perché fanno male le vostre scommesse a chi cel’ha più lungo (tra voi): Renzi o Conte, Pd o Iv, Salvini, Grillini e gli acquatici nati a Bologna dove il mare non c’è. A parte, Berlusconi. Basta.

Lasciateci ai nostri giochi, al Carnevale vero che non fa male a nessuno, mentre le vostre chiacchiere, le vostre prescrizioni prescrivono i diritti e ci tolgono l’unica cosa che ci possiamo dare, l’allegria, nonostante vi viviamo accanto e – voi pensate – sotto di voi.

Mi riferisco alle maggioranze e minoranze per sgovernarci che v’inventate tra una comparsata e l’altra. Dicono che Renzi, dopo averne dette di ogni al presidente del consiglio che pure fece nominare, se n’è andato in Pakistan e da lì al telefono con qualcuno abbia scommesso una cena sulla sua imminente vittoria proprio contro Conte ma anche Zingaretti, Grillini e chiunque altro gli si pari davanti seppur in veste di responsabile (specie autoctona di parlamentari che rispondono soprattutto a se stessi)

Come se non ci fossero cose più urgenti e serie per l’Italia in “recessione” (parola che ne contiene una che ben descrive la situazione), l’Europa che fa finta di esserci, il mondo in cui, come nel medioevo, torna la pestilenza a regolare i conti economici tra i potenti.

Anche ieri e l’altro ieri, la storia insegna, ci si azzuffava su cose secondarie e i vostri predecessori non mancavano di pensare anzitutto a se. Marforio, una delle statue parlanti della Roma antica, a chi gli chiedeva “Come vanno gli affari?” rispondeva :”Benissimo, comandano i saltimbanchi”, mentre i vecchi ammonivano che lo scherzo è bello quando dura poco e le nonne che il riso va sempre nel pia(n)to.

Voi guardate i sondaggi ma solo quelli che vi riguardano: più o meno 0,2 la Lega, meno di più i Cinque stelle, PD statico, Renzi dinamico ma sotto la soglia di sopravvivenza. Perché sapete che tanto i sassi che vi tirate finiscono sugli altri, i cittadini che però non sono un branco di fessi

Ora è carnevale. Lasciate fare a noi, anche se qualcuno di voi ha il complesso del Messia – come diceva Churchill di De Gaulle – e quindi non vi mancano i Giuda.

Scriveva il Belli: seppure “co la maschera sur gruggno fatece dìvve la verità”. Allora, armeno sti giorni, voi zitti!

Renzo Trappolini

Condividi la notizia:











17 febbraio, 2020