Per l’immatricolazione test d’ingresso ogni mese gratuiti e ripetibili

Viterbo - Importante novità all'Università della Tuscia . Primo appuntamento martedì 4 febbraio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Importante novità all’Università della Tuscia. Da questo mese di febbraio (primo appuntamento domani 4 febbraio) a luglio l’Unitus offre agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori interessati a iscriversi nell’anno accademico 2020/21 la possibilità di effettuare gratuitamente il primo martedì di ogni mese i test d’ingresso per i corsi di studio delle aree tecnico-scientifica e umanistico-sociale. Tutti i corsi di Laurea Triennali e a Ciclo Unico prevedono infatti una verifica delle conoscenze iniziali ai fini dell’immatricolazione.

Un’altra importante novità viene dalla recente decisione del Senato Accademico dell’Unitus che offre la possibilità di ripetere i test o parte dei test anche nello stesso giorno.

Dunque, per favorire la preparazione con le prove di ammissione, gli studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie superiori potranno partecipare, sempre gratuitamente, a più sessioni dei test di ingresso fino al momento in cui sosterranno l’esame di stato. Il test è valido per l’accesso a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero.

I test potranno essere sostenuti presso i laboratori informatici del rettorato a santa Maria in Gradi, assistiti da personale specializzato, il primo martedì di ogni mese (posticipato al giorno successivo se cadesse in una festività) dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

La prenotazione ai test va effettuata entro la mezzanotte del sabato antecedente. I test possono essere effettuati anche presso le sedi delle scuole in altre date su richiesta delle stesse all’Ufficio Comunicazione e orientamento delle stesse.

Primo appuntamento martedì 4 febbraio per la prima giornata di test.

3 febbraio, 2020