Varese - La macchina ha sfondato una porta ed è arrivata tra le corsie del banco frutta e il frigo - Il conducente è rimasto leggermente ferito

Varese – Perde il controllo dell’auto e finisce dentro un supermercato.

L’incidente è avvenuto ieri mattina in un supermarket a Cadegliano Viconago in provincia di Varese.

Per cause in corso d’accertamento una macchina ha sfondato una porta di un supermercato ed è finita tra le corsie del banco frutta e il banco frigo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

Il conducente della macchina è rimasto leggermente ferito.

“C’è da rimuovere un’automobile…al banco frigo – scrivono i vigili del fuco su Twitter -. Intervento inusuale per i vigili del fuoco a Cadegliano Viconago: rimossa un’autovettura finita all’interno di un supermercato per un incidente stradale”.

4 febbraio, 2020