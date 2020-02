“Il Piano territoriale paesistico della regione Lazio pubblicato sul Burl”

Viterbo - Lo comunica il consigliere regionale Pd Enrico Panunzi

Viterbo – “Il Piano territoriale paesistico della Regione Lazio (Ptpr) è stato pubblicato sul Burl”. Lo comunica il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi.

La pubblicazione sul bollettino conclude un iter lunghissimo e pone la parola fine ad anni di proroghe. L’ultima del febbraio 2019.

“Il Lazio si è inserito nel ristretto novero delle regioni che hanno adottato questo strumento – prosegue il consigliere regionale -. Il Ptpr garantisce regole chiare per la gestione del territorio, per avviare le fasi dell’aggiornamento dei paesaggi sulla cartografia recente e per le successive pubblicazioni.

L’amministrazione Zingaretti, dimostrando capacità di ascolto e fare sintesi, ha realizzato uno dei punti programmatici più importanti che si era prefissata all’inizio della legislatura”. Il Ptpr sostituisce i piani territoriali paesistici, costituendo un unico piano paesaggistico per l’intero ambito regionale.

Le norme del piano sono sovraordinate alla pianificazione urbanistica delle province e dei comuni e offrono un riferimento cartografico univoco e completamente informatizzato per l’individuazione e la perimetrazione dei beni paesaggistici.

Le sue previsioni sono anche direttamente efficaci e conformative dei diritti di terzi, prevalendo sugli strumenti urbanistici vigenti.

15 febbraio, 2020