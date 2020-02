Piante pericolanti, scatta l’ordine di rimozione

Orte - Lo comunica in un'ordinanza ai cittadini il sindaco Angelo Giuliani

Orte – Rimozione immediata per alberi pericolanti e arbusti che mettono in pericolo la circolazione sulle strade. Lo ha stabilito il sindaco di Orte, Angelo Giuliani, con un’ordinanza pubblicata giovedì scorso.

Il testo è rivolto a tutti i proprietari o gestori di terreni che confinano con le aree pubbliche e prende le mosse dallo “stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale confinanti con le strade comunali” e dal fatto che “tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta funzione, in sicurezza, delle strade ed aree pubbliche”.

Secondo l’ordinanza, quindi, è obbligatorio entro 30 giorni ripulire i cigli delle strade da eventuali sconfinamenti di piante o porzioni di piante che mettono in pericolo l’incolumità pubblica, occupandosi anche dello smaltimento delle ramaglie tagliate.

Gli alberi che si trovano più vicini di tre metri dalla sede stradale e quelli pericolanti perché malati o eccessivamente inclinati devono essere tagliati del tutto. Potatura per i rami secchi o sporgenti, così come siepi, arbusti, rovi e “ogni altro tipo di vegetazione che propende oltre confine stradale”. Ordine di rimozione immediata anche per “tronchi o ramaglie che per ogni motivo dovessero trovarsi sulla sede stradale e pertinenze”.

L’ordinanza si applica anche agli alberi che mettono a repentaglio le linee di telecomunicazioni o condutture di energia e gas.

“Tale procedura – conclude il documento firmato da Giuliani – sia attivata dai privati cittadini costantemente tutti gli anni a partire dalla pubblicazione di quest’ordinanza”.

3 febbraio, 2020