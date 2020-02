Pippo Franco e Gianni Rivera ospiti della Canonica di Anna Fendi

Ronciglione - Sono stati gli ospiti in occasione della prima giornata del Carnevale - I prossimi saranno Gennaro Cannavacciuolo e Massimo Abbate

Condividi la notizia:











Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo il grande successo per l’inaugurazione della 327esima edizione del Carnevale di Ronciglione, che ha visto susseguirsi come suoi ospiti Pippo Franco e Gianni Rivera, solo per nominarne alcuni, all’hotel de charme la Canonica dei Fiori di Anna Fendi le sorprese non mancheranno anche in questo secondo appuntamento ricco di ospiti straordinari come Gennaro Cannavacciuolo e il maestro Massimo Abbate, direttore artistico del festival di Napoli.

Abbate accompagnerà al piano Concetta De Luisa vincitrice del Festival di Napoli 2018 ed introdurrà il talento di Antonio Petrosillo vincitore 2019 con “Parlanno ‘e te”.

Naturalmente non mancherà uno degli ospiti più attesi, la sfilata dei carri lungo il corso di Ronciglione, questa domenica accompagnata dalla presenza delle bellissime Chiara Cernicchiars ed Olimpia Caprino, la più giovane indossatrice d’Italia, sul carro dei Nasi Rossi in total look Dottor Zivago come da tema scelto da Anna Fendi per una giornata tra le maschere alla Canonica dei Fiori.

Claudia Cedro

Condividi la notizia:











15 febbraio, 2020