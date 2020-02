“Planet Servizi è completamente estranea alla vicenda”

Viterbo - Arresto di Massimiliano De Santis, la società ribadisce di non essere in alcun modo coinvolta

Viterbo – Gioco d’azzardo e criminalità, dopo l’operazione che ha visto arrestate 38 persone tra cui Massimiliano De Santis, la società Planet Servizi srl rimarca l’estraneità dalla vicenda del marchio Mamanero di proprietà della società stessa.

Estraneità, peraltro, già precisata in modo chiaro nell’articolo di cronaca pubblicato da Tusciaweb.

“La Società Planet Servizi srl titolare del Marchio Mamanero, in persona del legale rappresentante pro tempore – scrive il legale rappresentante – intende sottolineare la propria completa estraneità alla vicenda giudiziaria che ha condotto all’arresto del signor Massimiliano De Santis per fatti che non sono in alcun modo riconducibili all’attività di consulenza che il suddetto Massimiliano De Santis svolgeva per la scrivente società”.

E la società non è coinvolta nelle indagini, precisano ancora nella nota. Come correttamente riportato sempre nell’articolo. “La società Planet Servizi srl titolare del marchio Mamanero, infatti, non è in alcun modo coinvolta nelle indagini cui si fa riferimento nell’articolo in questione ed è stata menzionata nell’articolo in maniera del tutto artificiale e strumentale“.

18 febbraio, 2020