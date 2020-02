“Presentati i Puc per i beneficiari del reddito di cittadinanza”

Civita Castellana - Così l'assessore Angeletti: "Un percorso che trasforma la comunità in risorsa di se stessa"

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Il Comune di Civita Castellana, in sinergia con gli altri Comuni appartenenti al Distretto Socio Sanitario VT 5, ha predisposto e redatto i Progetti di Utilità Collettiva (Puc) al fine di poter procedere ad una selezione di nostri concittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza.

I progetti, che spazieranno dalla pulizia al verde pubblico, dal supporto alla Protezione Civile, dalle manutenzioni all’archiviazione, fino all’impegno nel sociale, prevederanno un tirocinio che impiegherà i beneficiari del Reddito di Cittadinanza dalle 8 alle 16 ore settimanali.

“Ci troviamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Carlo Angeletti – mai sperimentato prima: un percorso che trasforma la comunità in risorsa di se stessa.

Mi preme ringraziare il responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente Giuliano Latini, congiuntamente alle Dott.sse Roberta Fegatello e Chiara Emili, per il loro impegno costante , senza il quale non avremmo potuto concretizzare la realizzazione di questa importante iniziativa, che in termini di servizi a favore della comunità cittadina porterà sicuramente dei vantaggi, che presto saranno visibili agli occhi di tutti”.

Carlo Angeletti

Assessore ai Servizi Sociali, Ambiente e Sport

