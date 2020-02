Presentato piano di riqualificazione totale del quartiere popolare ex Gescal

Tuscania - Il commissario straordinario dell'Ater Ivan Grazini ha illustrato il progetto

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri pomeriggio Ivan Grazini, commissario straordinario dell’Ater, ha raggiunto Tuscania per illustrare il piano di totale riqualificazione del quartiere popolare ex Gescal.

Di fronte ad una sala gremita, l’Ater con la consulenza tecnica di Enea e università ha spiegato nel dettaglio gli interventi previsti.

In un arco di due anni, verrà effettuato in cappotto isolante per pareti e solai. Gli attuali terrazzamenti, ad oggi la maggior causa di infiltrazioni e danni, verranno alleggeriti e completamente rifatti.

Il comune, coorganizzatore dell’incontro, ha già stanziato in bilancio il rifacimento di strade, marciapiedi e punti luce.

Asia Usb, presente alla presentazione, prende atto con piacere dell’impegno preso da Ater e comune per restituire un alloggio e un quartiere dignitoso ai residenti.

La determinazione degli inquilini, sempre sostenuti dal sindacato, è stata un pungolo per enti e istituzioni, che ha permesso di accendere la situazione sulla gravità dei problemi del quartiere ex Gescal.

Asia Usb, come ha ribadito il rappresentante nazionale Angelo Fascetti, considera la presentazione di ieri un punto di partenza. Il sindacato infatti continuerà ad operare sul territorio per tutelare i diritti e la salute degli inquilini e vigilerà sulla completa realizzazione del progetto.

Simona Moretti

Asia Usb Viterbo

15 febbraio, 2020