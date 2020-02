Presentazione delle proposte di integrazione dell’orario della Roma‐Viterbo

Bagnoregio - Se ne parlerà all'incontro di mercoledì 12 febbraio alle 10, nella sede dell’istituto tecnico agrario “F.lli Agosti”

Condividi la notizia:











Bagnoregio – Riceviamo e pubblichiamo – Si terrà nella giornata di domani, mercoledì 12 febbraio alle 10, nella sede dell’Istituto Tecnico Agrario “F.lli Agosti”, situato nel Comune di Bagnoregio, l’incontro/conferenza stampa convocata dalla Dirigente Scolastica e riferita alle criticità della ferrovia Roma‐Viterbo.

Nell’occasione saranno illustrate le integrazioni all’orario generale della Ferrovia Roma‐Viterbo, contenute nella proposta della nostra Associazione da trasmettere alla Soc. Atac SpA e alla Regione Lazio.

Questa proposta, costruita tenendo conto delle reali esigenze del territorio, del parco rotabile ferroviario disponibile, del Regolamento Circolazione Treni e delle Direttive Ansf, intende aumentare l’offerta del servizio nella tratta Catalano‐Viterbo ‐ nella fascia scolastica e in quella serale – e correggere le lacune presenti nell’orario generale in vigore. In modo da garantire la mobilità ai pendolari e studenti del Viterbese.

Associazione Trasportiamo

Condividi la notizia:











11 febbraio, 2020