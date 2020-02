Primo Cross della stagione al Campo Scuola di Viterbo

Sport - Atletica - Nelle categorie giovanili belle prove per i giovani della Finass Assicurazioni

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolta sabato 1 febbraio al Campo Scuola di Viterbo la prima manifestazione ufficiale della fidal del 2020 di Cross, aperta alle società della provincia, con qualche partecipazione di squadre del Lazio.

La manifestazione ben organizzata dal Comitato locale della fidal di Viterbo, ha fatto seguito a quella studentesca organizzata il giorno precedente, venerdi 31 gennaio, che ha riscosso come consuetudine un grande successo di partecipanti dalle scuole di tutta la provincia.

Nelle gare del sabato buona la presenza degli atleti del capoluogo della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che hanno colto significativi successi in quasi tutte le categorie giovanili. Causa il maltempo, l’affluenza dei partecipanti è stata leggermente sotto le attese, ma non per questa sono mancate competitività e spettacolo con le gare che hanno visto tutte le categorie impegnate su diverse distanze, dai 300 metri degli esordienti fino ai 5000 metri degli assoluti.

Tra le Esordienti femminili affermazioni di Giorgia Ingravallo nei 6 anni, Emma Trombetta negli 8 anni e Giada Rauso nei 10 anni, tra i Esordienti maschili vincono Alessandro Vitale nei 6 anni, Alessandro Fabretti negli 8 anni e Alessandro Mazzei nei 10 anni.

Nella categoria Ragazzi Federico Frau è 2° ed il compagno di squadra Andrea Spiti è 3°; nelle Ragazze 3° posto per Sara Cianchelli. Nella categoria Cadette dominio delle giovanissime della Finass con Domiziana D’Ottavio, Sara Passamonti e Giulia Mecarini.

Fidal Viterbo

Condividi la notizia:











2 febbraio, 2020