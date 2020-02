Primo italiano positivo al coronavirus

Roma - Era tra i 56 rimpatriati da Wuhan e in quarantena alla Cecchignola

Condividi la notizia:











Roma – Coronavirus, primo italiano positivo. Si tratta di uno dei 56 connazionali che sono rimpatriati da Wuhan e che quindi ha contratto il virus in Cina e non in Italia.

Dall’Istituto superiore di sanità fanno sapere che adesso è ricoverato allʼistituto Spallanzani. Ha un “modesto rialzo termico e iperemia congiuntivale”.

Si trovava in quarantena alla Cecchignola a Roma. Le analisi sui tamponi sull’uomo fra i 30 e i 40 anni, che n stanza era da solo, hanno fatto scattare gli ulteriori accertamenti e il trasferimento in ospedale.

Condividi la notizia:











7 febbraio, 2020