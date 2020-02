Pronti i cartelloni ai led al Rocchi, per la Viterbese un investimento da 300mila euro

Sport - Calcio - Serie C - Il montaggio è terminato ieri e l'accensione potrebbe arrivare già domani contro il Potenza - Squadra: Allarme Tounkara

Viterbo – (s.s.) – L’installazione è avvenuta nei tempi previsti.

I cartelloni ai led allo stadio Rocchi sono pronti da ieri: un’opera innovativa che circonda tre quarti di campo con 180 metri di pannelli.

Gli operai, al lavoro da mercoledì mattina, hanno predisposto i cartelloni e la lunga rete di cavi elettrici in tre giorni. Sempre ieri, al gruppo elettrogeno di emergenza se ne è unito un altro, doppio, che probabilmente servirà a dare energia al nuovo impianto.

L’accensione ufficiale potrebbe arrivare già domani durante il match tra Viterbese e Potenza o al massimo slittare a domenica 8 marzo, quando il club del presidente Marco Romano riceverà la visita del Rieti. In questo senso sarà fondamentale il parere della commissione comunale di vigilanza convocata per oggi alle 15.

L’investimento totale della società gialloblù si aggira sui 300mila euro e per i tifosi è un segnale importante. Al di là del fatto che sono obbligatori in serie B, dettaglio che comunque non guasta, i pannelli dimostrano che fino a questo momento l’attuale proprietà sta mantenendo la promessa di un progetto a medio e lungo termine effettuata durante l’insediamento estivo.

Domani, come detto, c’è la prossima partita e la concentrazione della squadra è rivolta invece verso l’avversario di turno, il Potenza che nelle ultime sette uscite ha vinto solo un incontro e arriverà nella Tuscia per rovinare la festa ai ragazzi di Antonio Calabro.

Per il tecnico salentino i problemi non mancano mai e dopo la doppia buona notizia del recupero di Michele Volpe e Daniel Bezziccheri arriva la nota negativa relativa al possibile forfait di Mamadou Tounkara, colpito da un affaticamento muscolare e tenuto a riposo precauzionale. Per vederlo in campo domani, logicamente, bisognerà contare o meno la sua presenza alla rifinitura di oggi a cui prenderanno parte tutti i giocatori della rosa eccezion fatta per Simone Palermo e Andrea De Falco. Tutti gli altri, tranne lo squalificato Federico Baschirotto, potranno finire tra i convocati.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 16 febbraio

Rieti – Teramo (sabato)

V. Francavilla – Catanzaro (sabato)

Cavese – Bari

Reggina – Paganese

Viterbese – Potenza

Monopoli – S. Leonzio

Catania – Ternana

Rende – Avellino

Picerno – Bisceglie

Casertana – Vibonese

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 60 26 18 6 2 48 17 31 Bari 54 26 15 9 2 48 19 29 Monopoli 51 26 16 3 7 37 20 17 Ternana 48 26 14 6 6 34 23 11 Potenza 46 26 13 7 6 30 22 8 Catanzaro 42 26 12 6 8 40 28 12 Teramo 37 26 10 7 9 27 29 -2 Catania 37 26 10 7 9 34 36 -2 Viterbese 35 26 10 5 11 35 34 1 Paganese 34 26 8 10 8 34 29 5 V. Francavilla 34 26 8 10 8 32 32 0 Cavese 33 26 8 9 9 21 32 -11 Vibonese 32 26 7 11 8 42 32 10 Casertana 31 26 6 13 7 31 31 0 Avellino 31 26 8 7 11 29 36 -7 Picerno 26 26 6 8 12 25 33 -8 Bisceglie 19 26 3 10 13 19 35 -16 S. Leonzio 19 26 4 7 15 25 43 -18 Rende 17 26 3 8 15 18 46 -28 Rieti 12 26 4 5 17 27 59 -32

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara

8 gol: Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

22 febbraio, 2020