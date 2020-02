Cronaca - Intervento dei vigili del fuoco

Bracciano – Pullman in fiamme a Bracciano.

Alle 15,30 di oggi, i vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti in via Salvo D’Acquisto, per incendio Pullman.

L’autista dell’automezzo, in base a quanto ricostruito, durante la guida, ha notato la fuoriuscita di fumo dal vano motore. Ha subito fermato il veicolo, fatto scendere i passeggeri e allertato i soccorsi.

I pompieri hanno estinto le fiamme, impedito di propagarsi al resto del mezzo e messo in sicurezza l’area, rimuovendo l’automezzo che ostruiva la sede stradale.

Sul posto anche un’autobotte dei vigili del fuoco proveniente dalla sede di Cerveteri, i carabinieri e la polizia locale di Bracciano. Nessun ferito.

4 febbraio, 2020