Politica - I consiglieri Alibrandi, Annesi, Tarantino, Viglianisi chiedono spiegazioni all'amministrazione comunale

Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – A Soriano esistono due temi, molto importanti, che sembrano essere completamente sfuggiti dal dibattito politico dell’amministrazione comunale.

Si tratta della Società Soriano Multiservizi Srl già da tempo in liquidazione e della costituenda azienda speciale “Soriano ambiente e mobilità”.

Che fine hanno fatto? A che punto è la liquidazione della Soriano Multiservizi? Quando sarà operativa la nuova azienda speciale? Di tutto ciò, nulla ci è dato sapere.

Nel frattempo l’amministrazione Menicacci sta procedendo con proroghe su proroghe per assicurare i servizi alla cittadinanza.

Stufi di questa situazione, aggravata dall’assenza di qualsiasi comunicazione in consiglio comunale, le minoranze del comune di Soriano nel Cimino che rappresentano comunque la maggioranza dei cittadini sorianesi, hanno chiesto la convocazione delle commissioni “Affari Generali” e “Controllo Analogo”.

E’ trascorso ormai più di un anno da quando si prendeva atto della volontà della maggioranza di porre in liquidazione la Soriano Multiservizi e di costituire un nuovo soggetto giuridico nella forma di azienda speciale.

Dopo tutti questi mesi, pensiamo sia lecito che le minoranze, e con esse l’intera popolazione, siano messe al corrente di cosa sia stato concretamente fatto per attuare il passaggio da una società all’altra.

Le perplessità su questa operazione, esclusivamente della maggioranza, visto il tempo trascorso, diventano sempre più fondate e spingono i gruppi dii minoranza del consiglio comunale, Insieme Democratico per Soriano e Movimento Cinque Stelle, ad interrogare formalmente il sindaco, gli assessori, i funzionari competenti e i consulenti nominati dalla maggioranza a rispondere ad una serie di domande..

In particolare chiederemo rendiconto su: situazione aggiornata contabile e patrimoniale della Multiservizi s.r.l. in liquidazione, erizia giurata per la valutazione dei beni strumentali della Soriano Multiservizi che saranno alienati, aggiornamenti sulle procedure di costituzione dell’Azienda Speciale Soriano Ambiente e Mobilità, situazione contrattuale dell’affidamento per il Trasporto Pubblico Urbano e Scolastico, ed infine, ma non perché di meno importanza, lo stato contrattuale, attuale, dei lavoratori della Multiservizi in liquidazione e le procedure di assunzione per i nuovi lavoratori dell’Azienda Speciale Soriano Ambiente e Mobilità, con le relative clausole di salvaguardia a tutela dei lavoratori ora impiegati nella Multiservizi.

Non vorremmo e non permetteremo, come minoranze, che la chiusura della Soriano Multiservizi e la nascita della Soriano Ambiente e Mobilità metta a rischio i lavoratori attualmente impiegati.

Sarà nostro compito, dato che gli amministratori non lo fanno, tenervi aggiornati sull’esito delle Commissioni fissate per il 14 febbraio.

I consiglieri

Sante Alibrandi

Maurizio Annesi

Domenico Tarantino

Vito Viglianisi

11 febbraio, 2020