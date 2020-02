Quasi 27mila euro per nuovo sito, app e social del comune

Viterbo - L'amministrazione di palazzo dei Priori: "Così più trasparenza e valorizzare del territorio e delle sue eccellenze"

Viterbo – Il comune di Viterbo avrà presto un nuovo sito internet, nuove app e nuovi social. Al costo di quasi 27mila euro.

Palazzo dei Priori ha stanziato 26mila 840 euro per “creare un nuovo portale” del comune di Viterbo. L’obiettivo, specifica una determina di giunta, è quello di “raggiungere un maggior numero di utenti” e di “migliorare la visibilità del sito con la predisposizione di collegamenti con i social network”.

Il servizio, dal primo marzo 2020 al 28 febbraio 2021, è stato affidato alla società viterbese We-Com Srl. Un affidamento diretto, ovvero senza procedimento di gara, perché “l’importo complessivo contrattuale dei servizi – spiega la determina – è inferiore a 40mila euro. Pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto”.

Quasi 27mila per il nuovo sito web istituzionale del comune di Viterbo, integrato con l’app Comune di Viterbo. Per il nuovo sito e la nuova app di Visit Viterbo e per i tre social (Facebook, Twitter e Instagram) Visit Viterbo. “L’amministrazione comunale – si legge nella determina – intende avvalersi della comunicazione web-social, aumentando la produttività dei social, nel desiderio di valorizzare il territorio e le sue eccellenze e per dare la massima diffusione e trasparenza alla propria attività”.

È la prima volta, almeno in tempi recenti, che alla We-Com Srl vengono affidati sito, app e social del comune di Viterbo. Dal 2017 al 2019 il servizio era affidato alla società viterbese Editions. Mentre l’Italdata, dal 2015 e fino al prossimo mese di febbraio, si è occupata dell’aggiornamento e della gestione del portale dell’ente.

3 febbraio, 2020