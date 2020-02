“Quello che è successo a Castel d’Asso rivela un clima pesante e pericoloso”

Viterbo - Il segretario della Uila Antonio Biagioli dopo l'aggressione del 24 gennaio nei confronti di tre sindacalisti della Cgil e un giornalista di Tusciaweb

Condividi la notizia:











Viterbo – (dan.ca.) – “Quanto accaduto a Castel d’Asso il 24 gennaio rivela un clima pesante e pericoloso sul nostro territorio. Un episodio gravissimo, da non sottovalutare in nessun modo”. Il segretario generale della Uila di Viterbo, Antonio Biagioli, non ha dubbi. “E non si tratta – ha poi aggiunto – di un semplice campanello d’allarme. Sul fronte della condizione lavorativa dei braccianti agricoli, nella Tuscia, hanno cominciato a suonare le campane”.

Il 24 gennaio tre sindacalisti della Cgil e un giornalista di Tusciaweb, appena iniziato il volantinaggio della Flai Cgil direttamente nelle campagne di Castel d’Asso a ridosso delle aziende agricole, sono stati aggrediti verbalmente da un gruppo di persone, che non si sono qualificate, assumendo atteggiamenti aggressivi verso i sindacalisti. Così come nei confronti del giornalista attaccato con forza per i suoi reportage sulla condizione bracciantile nella Tuscia. Sul posto erano presenti gli uomini della Digos che hanno fatto in modo che non ci fossero conseguenze più gravi.

“I fatti di Castel d’Asso – prosegue Biagioli – richiedono una risposta ferma da parte di tutte le forze sindacali e un serio intervento delle istituzioni. Questo episodio dimostra in modo chiaro, così come le attività svolte dalla magistratura e dall’ispettorato del lavoro, che Viterbo e tutta la Tuscia non sono un’isola felice ma una realtà, come tante in Italia, dove se si scava a fondo i problemi poi vengono alla luce”.

Condividi la notizia:











3 febbraio, 2020