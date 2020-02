Raffica di furti, uomo condannato a un anno e due mesi

Vetralla - L'uomo è stato portato in carcere dai carabinieri dopo la sentenza del tribunale

I carabinieri della stazione di Vetralla hanno arrestato un uomo del posto e lo hanno portato in carcere poiché era stato colpito da un provvedimento di arresto in seguito a una condanna per una serie di furti commessi nella zona.

L’uomo che attualmente si trovava agli arresti domiciliari sempre per reati legati ai furti, ha subito l’aggravamento della pena e la detenzione in carcere, dopo le numerose attività investigative svolte dai carabinieri della stazione di Vetralla per una serie di furti.

Il tribunale di Viterbo lo ha condannato a un anno e due mesi da espiare nel carcere di Viterbo.

6 febbraio, 2020